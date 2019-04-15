Тренер «Коламбуса» похвалил Бобровского за игру в третьем матче плей-офф НХЛ с «Тампой»
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«Это была тяжёлая игра для Боба. «Коламбус» хорошо оборонял свои владения в течение двух периодов, но затем соперник взвинтил темп. У нас очень хороший голкипер», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.
По словам наставника, без хорошего вратаря невозможно показывать необходимый результат в матчах плей-офф. Он также отметил, что без него нельзя было бы добраться даже до первого раунда Кубка Стэнли.
«На мой взгляд, Бобровский прекрасно проявил себя в тот момент, когда «Тампа» увеличила давление на наши ворота в третьем периоде», — сказал Торторелла.
«Коламбус» ведёт в серии с «Тампой» со счётом 3:0.
Ранее пас Панарина помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в серии плей-офф НХЛ.