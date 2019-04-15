Пас Панарина помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в серии плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
«Коламбус Блю Джекетс» одолел «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Пас Панарина помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в серии плей-офф НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев отличились Мэтт Дюшейн, Оливер Бьёркстранд и Кэм Аткинсон. У «Лайтнинг» единственную шайбу забросил Ондржей Палат.

Российский форвард «Джекетс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Его одноклубник голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 30.

Преимущество «Коламбуса» в серии увеличилось — 3:0.

Ранее «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» и оказался в шаге от вылета из плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить