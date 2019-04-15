Пас Панарина помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в серии плей-офф НХЛ
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Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 3:1.
В составе хозяев отличились Мэтт Дюшейн, Оливер Бьёркстранд и Кэм Аткинсон. У «Лайтнинг» единственную шайбу забросил Ондржей Палат.
Российский форвард «Джекетс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Его одноклубник голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 30.
Преимущество «Коламбуса» в серии увеличилось — 3:0.
Ранее «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» и оказался в шаге от вылета из плей-офф НХЛ.