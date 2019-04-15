Пас Панарина помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в серии плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одолел «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев отличились Мэтт Дюшейн, Оливер Бьёркстранд и Кэм Аткинсон. У «Лайтнинг» единственную шайбу забросил Ондржей Палат.

Российский форвард «Джекетс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Его одноклубник голкипер Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 30.

Преимущество «Коламбуса» в серии увеличилось — 3:0.

Ранее «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» и оказался в шаге от вылета из плей-офф НХЛ.