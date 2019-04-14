«Питтсбург» проиграл «Айлендерс» и оказался за шаг до вылета из плей-офф НХЛ
- Reuters
Счёт матча — 1:4.
В составе «Питтсбурга» забил Гарретт Уилсон.
У «Айлендерс» заброшенные шайбы на счету Джордана Эберле, Брока Нельсона, Леонида Комарова и Андерса Ли.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сумел отличиться результативными действиями.
Счёт в серии 3:0 в пользу «Нью-Йорка». Новый матч между этими командами состоится 16 апреля в Питтсбурге. В следующий раунд пройдёт та, которая одержит четыре победы в серии.
Ранее сообщалось, что хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом».