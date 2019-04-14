«Питтсбург» проиграл «Айлендерс» и оказался за шаг до вылета из плей-офф НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» на своём льду уступил «Нью-Йорк Айлендерс», проиграв в третий раз подряд в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» проиграл «Айлендерс» и оказался за шаг до вылета из плей-офф НХЛ
  • Reuters

Счёт матча — 1:4.

В составе «Питтсбурга» забил Гарретт Уилсон.

У «Айлендерс» заброшенные шайбы на счету Джордана Эберле, Брока Нельсона, Леонида Комарова и Андерса Ли.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сумел отличиться результативными действиями.

Счёт в серии 3:0 в пользу «Нью-Йорка». Новый матч между этими командами состоится 16 апреля в Питтсбурге. В следующий раунд пройдёт та, которая одержит четыре победы в серии.

Ранее сообщалось, что хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом».

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