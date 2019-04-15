Черчесов опроверг слухи о переговорах со «Спартаком»

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах с московским «Спартаком».
Черчесов опроверг слухи о переговорах со «Спартаком»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Спартак»? Отвечу коротко: нет», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Он также отрицательно ответил на вопрос, поступали ли ему предложения от зарубежных клубов. 

«Чтобы они были, надо дать повод. Я никакого повода не давал, просто хотел остаться в сборной России», — добавил Черчесов.

В матче 23-го тура «Спартак» уступил «Ростову» со счётом 1:2. На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков.

Черчесов возглавлял московский коллектив с 2007 по 2008 год.

Ранее Олег Кононов заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ.

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