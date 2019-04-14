Кононов заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что продолжает верить в возможность выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), несмотря на поражение от «Ростова» (1:2) и отставание в 12 очков от лидера чемпионата.
Кононов заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ
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«Я верю в чемпионство до конца. Сейчас большой отрыв, сейчас лидеры проведут много матчей друг с другом. Наша задача — набирать очки и не оглядываться ни на кого. До последнего мы будем биться за то, чтобы оказаться на самом верху, но от нас будет мало что зависеть», — заявил тренер «Спартака» после матча 23-го тура РПЛ с «Ростовом».

Также Кононов добавил, что чувствует сильное давление после каждого матча, но готов его выдерживать.

Ранее сообщалось, что Семак не считает, что «Зенит» имеет серьёзный отрыв в турнирной таблице РПЛ.

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