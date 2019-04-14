Кононов заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ
- @fcsm_official
«Я верю в чемпионство до конца. Сейчас большой отрыв, сейчас лидеры проведут много матчей друг с другом. Наша задача — набирать очки и не оглядываться ни на кого. До последнего мы будем биться за то, чтобы оказаться на самом верху, но от нас будет мало что зависеть», — заявил тренер «Спартака» после матча 23-го тура РПЛ с «Ростовом».
Также Кононов добавил, что чувствует сильное давление после каждого матча, но готов его выдерживать.
Ранее сообщалось, что Семак не считает, что «Зенит» имеет серьёзный отрыв в турнирной таблице РПЛ.