Семак не считает, что «Зенит» имеет серьёзный отрыв в турнирной таблице РПЛ

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что разница в шесть очков между его командой и вторым местом не является существенным отрывом.
Семак не считает, что «Зенит» имеет серьёзный отрыв в турнирной таблице РПЛ
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Шесть очков — это всего две игры. Абсолютно никакого серьёзного отрыва нет. Одни коллективы теряют очки, другие набирают. Есть определённый запас, но он не такой серьёзный, ведь играть семь туров. Шесть очков — это ничего, нам ещё играть с соперниками, которые, как и мы, ведут борьбу за первое место», — заявил Семак после матча с «Анжи» (5:0).

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), имея 48 очков. У ближайших преследователей — «Краснодара» и «Локомотива» — по 42 пункта.

Ранее сообщалось, что «Зенит» преодолел отметку в 900 голов в РПЛ.

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