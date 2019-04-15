В «Вегасе» заявили, что Гусев отказался от заработанных бонусов ради НХЛ

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи высказался о подписании контракта на один год с российским нападающим Никитой Гусевым, который ранее защищал цвета петербургского СКА.
В «Вегасе» заявили, что Гусев отказался от заработанных бонусов ради НХЛ
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«Наши скауты пару лет следили за Гусевым, постоянно были с ним на связи. Я поехал и встретился с ним год назад — он дал понять, что готов приехать в НХЛ», — приводит слова генерального менеджера официальный сайт клуба из Парадайса.

Он отметил, что Гусев провёл несколько выдающихся сезонов в прошлой команде и хорошо выступил в составе сборной России на Олимпиаде. По словам Макфи, «Вегас» рад присоединению нападающего, кроме того, у россиянина подходящий возраст, чтобы попробовать свои силы в НХЛ.

«Я был восхищён тем, на что Гусев пошёл, чтобы приехать. Это было нелегко: ему пришлось отказаться от бонусов по своему контракту, которые он уже заработал. Никита вернул их и расторг контракт, чтобы начать новую главу в своей жизни», — добавил Макфи.

Ранее тренер «Вегаса» Галлан заявил, что у него нет острой необходимости в Гусеве.

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