Тренер «Вегаса» Галлан: у нас нет острой необходимости в Гусеве
«В настоящий момент я не могу ничего обещать. Мне нравится нынешняя команда, с ней мы провели весь сезон. Я знаю, что Никита — высококлассный хоккеист, но мы должны посмотреть, как он проявит себя на тренировках в составе «Вегаса». Сейчас мне комфортно с тем составом, что есть в моём распоряжении. Пока у нас нет острой необходимости в Гусеве», — цитирует тренера SinBin Vegas
Также Галлан добавил, что российский хоккеист присоединится к команде завтра.
Ранее сообщалось, что хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом».