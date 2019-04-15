Тренер «Вегаса» Галлан: у нас нет острой необходимости в Гусеве

Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан назвал новичка своей команды Никиту Гусева высококлассным хоккеистом, однако добавил, что ему нравится текущий состав и он не имеет острой необходимости вносить коррективы.

«В настоящий момент я не могу ничего обещать. Мне нравится нынешняя команда, с ней мы провели весь сезон. Я знаю, что Никита — высококлассный хоккеист, но мы должны посмотреть, как он проявит себя на тренировках в составе «Вегаса». Сейчас мне комфортно с тем составом, что есть в моём распоряжении. Пока у нас нет острой необходимости в Гусеве», — цитирует тренера SinBin Vegas

Также Галлан добавил, что российский хоккеист присоединится к команде завтра.

Ранее сообщалось, что хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом».