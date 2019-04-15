«Сент-Луис» уступил в серии плей-офф НХЛ «Виннипегу», несмотря на гол Тарасенко

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«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сент-Луис» уступил в серии плей-офф НХЛ «Виннипегу», несмотря на гол Тарасенко
  • © AFP

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась победой гостей — 6:3.

В составе «Виннипега» дубль оформил Кайл Коннор, а также отличились Кевин Хейз, Патрик Лайне, Брэндон Танев и Дастин Бафлин. У гостей голами отметились Дэвид Перрон, Александер Стин и Владимир Тарасенко.

Таким образом, «Виннипег» сократил отставание в серии — 1:2.

Ранее пас Панарина помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в серии плей-офф НХЛ.

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