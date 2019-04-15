«Сент-Луис» уступил в серии плей-офф НХЛ «Виннипегу», несмотря на гол Тарасенко
- © AFP
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась победой гостей — 6:3.
В составе «Виннипега» дубль оформил Кайл Коннор, а также отличились Кевин Хейз, Патрик Лайне, Брэндон Танев и Дастин Бафлин. У гостей голами отметились Дэвид Перрон, Александер Стин и Владимир Тарасенко.
Таким образом, «Виннипег» сократил отставание в серии — 1:2.
Ранее пас Панарина помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в серии плей-офф НХЛ.