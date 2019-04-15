ЧЕ в Бухаресте стал самым успешным для сборной России по греко-римской борьбе за 28 лет
На чемпионате Европы в Бухаресте сборная России по греко-римской борьбе сумела завоевать девять медалей — пять золотых, одну серебряную и три бронзовых.
Этот результат стал наилучшим для российских борцов с 1991 года. Тогда сборная СССР завоевала шесть золотых наград. В 1993 и 2015 годах россияне также завоевывали пять медалей наивысшей пробы, однако суммарное количество призов было меньшим.
Ранее сообщалось, что сборная России по греко-римской борьбе выиграла командный зачёт ЧЕ.