ЧЕ в Бухаресте стал самым успешным для сборной России по греко-римской борьбе за 28 лет

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Российские борцы греко-римского стиля провели наиболее удачный чемпионат Европы с 1991 года.

На чемпионате Европы в Бухаресте сборная России по греко-римской борьбе сумела завоевать девять медалей — пять золотых, одну серебряную и три бронзовых.

Этот результат стал наилучшим для российских борцов с 1991 года. Тогда сборная СССР завоевала шесть золотых наград. В 1993 и 2015 годах россияне также завоевывали пять медалей наивысшей пробы, однако суммарное количество призов было меньшим.

Ранее сообщалось, что сборная России по греко-римской борьбе выиграла командный зачёт ЧЕ.

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