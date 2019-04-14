«Бостон» победил «Индиану» в первом матче серии плей-офф НБА

«Бостон Селтикс» на своей площадке обыграл «Индиану Пэйсерс» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Поединок, проходивший на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершился победой хозяев со счётом 84:74.

В составе «Селтикс» самыми результативными стали Кайри Ирвинг и Маркус Моррис. Оба баскетболиста набрали по 20 очков.

У «Индианы» самым результативным оказался защитник Кори Джозеф — 14 пунктов.

Счёт в серии — 1:0 в пользу «Селтикс». Второй матч серии первого раунда Восточной конференции НБА состоится в ночь на 18 апреля в Бостоне.

Ранее сообщалось, что Попович вышел на первое место в истории НБА по победам в качестве тренера.