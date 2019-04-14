«Динамо» упустило победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

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Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» упустило победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
  • © fckrasnodar.ru

Встреча, прошедшая на подмосковном стадионе «Арена Химки», завершилась со счётом 1:1.

В составе «Динамо» на 77-й минуте забил Евгений Марков. «Краснодар» спасся от поражения благодаря голу Вандерсона на 87-й минуте.

Такой результат не позволил «Динамо» покинуть зону вылета: команда Дмитрия Хохлова осталась на 13-м месте с 25 очками в активе. «Краснодар» с 42 очками занимает третью позицию.

Ранее сообщалось, что фанаты «Динамо» устроили очередную акцию протеста против руководства клуба.

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