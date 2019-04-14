Кожевников назвал безобразным судейство в нынешнем плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал эпизод с отменой шайбы омского «Авангарда» в ворота московского ЦСКА в первом матче серии финала Кубка Гагарина.

«Уже устали говорить, что судейство в этом плей-офф безобразное. Это был чистый гол, просто шайба попала в игрока «Авангарда». Они каждый день, что ли, меняют правила? Большая часть народу говорит, что так не делается, судьи отвечают, что всё нормально. Они сами себя оправдывают», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Судьи отменили взятие ворот ЦСКА на 25-й минуте встречи после просмотра видеоповтора из-за того, что шайба попала в форварда «Авангарда» Андрея Стася, находившегося в этот момент в движении и направившего её в ворота армейцев. Этого, согласно правилу относительно направления в ворота шайбы любой частью тела атакующего хоккеиста, делать нельзя.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина.