Кожевников назвал безобразным судейство в нынешнем плей-офф КХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал эпизод с отменой шайбы омского «Авангарда» в ворота московского ЦСКА в первом матче серии финала Кубка Гагарина.
Кожевников назвал безобразным судейство в нынешнем плей-офф КХЛ
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Уже устали говорить, что судейство в этом плей-офф безобразное. Это был чистый гол, просто шайба попала в игрока «Авангарда». Они каждый день, что ли, меняют правила? Большая часть народу говорит, что так не делается, судьи отвечают, что всё нормально. Они сами себя оправдывают», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Судьи отменили взятие ворот ЦСКА на 25-й минуте встречи после просмотра видеоповтора из-за того, что шайба попала в форварда «Авангарда» Андрея Стася, находившегося в этот момент в движении и направившего её в ворота армейцев. Этого, согласно правилу относительно направления в ворота шайбы любой частью тела атакующего хоккеиста, делать нельзя.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина.

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