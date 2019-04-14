Квят назвал причину своего схода с гонки Гран-при Китая

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят рассказал о причине схода с дистанции гонки третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.

«Мы сошли и из-за повреждений, и потому что не было причин продолжать, занимая такую позицию. Мы уже используем второй мотор и хотели сэкономить немного ресурса», — приводит слова Квята Motorspot.

Он отметил, что после повреждений, полученных в инциденте на первом круге, машина оставалась конкурентоспособной.

«Если честно, машина вела себя всё ещё хорошо», — добавил россиянин.

Квят сошёл на 43-м круге гонки.

Ранее сообщалось, что Карлос Сайнс посоветовал Квяту быть более терпеливым.