Квят назвал причину своего схода с гонки Гран-при Китая
- Reuters
«Мы сошли и из-за повреждений, и потому что не было причин продолжать, занимая такую позицию. Мы уже используем второй мотор и хотели сэкономить немного ресурса», — приводит слова Квята Motorspot.
Он отметил, что после повреждений, полученных в инциденте на первом круге, машина оставалась конкурентоспособной.
«Если честно, машина вела себя всё ещё хорошо», — добавил россиянин.
Квят сошёл на 43-м круге гонки.
Ранее сообщалось, что Карлос Сайнс посоветовал Квяту быть более терпеливым.