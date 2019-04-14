Сайнс посоветовал Квяту быть более терпеливым

Британский пилот McLaren Карлос Сайнс прокомментировал инцидент с участием его напарника Ландо Норриса и российского гонщика Toro Rosso на первом круге гонки третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.

«Такое ощущение, что кто-то слишком сильно нервничает, когда едет бок о бок с соперником. Он сильнее, чем нужно, повернул руль на выходе из поворота и, скажем так, устроил небольшую заварушку», — приводит слова Сайнса Motorsport.

Он отметил, что суть данного вопроса не в штрафах.

«Речь о том, чтобы быть терпеливее на первом круге. Александр Албон (напарник Квята по Toro Rosso. — RT) же приехал в очки, хотя стартовал с пит-лейн. Это лишний раз доказывает, что при всей важности первого круга на трассах вроде Шанхая у тебя много времени впереди и надо быть спокойнее», — пояснил свою позицию испанец.

Ранее сообщалось, что Квят обсудил с судьями аварию на первом круге Гран-при Китая.