Сайнс посоветовал Квяту быть более терпеливым
- Reuters
«Такое ощущение, что кто-то слишком сильно нервничает, когда едет бок о бок с соперником. Он сильнее, чем нужно, повернул руль на выходе из поворота и, скажем так, устроил небольшую заварушку», — приводит слова Сайнса Motorsport.
Он отметил, что суть данного вопроса не в штрафах.
«Речь о том, чтобы быть терпеливее на первом круге. Александр Албон (напарник Квята по Toro Rosso. — RT) же приехал в очки, хотя стартовал с пит-лейн. Это лишний раз доказывает, что при всей важности первого круга на трассах вроде Шанхая у тебя много времени впереди и надо быть спокойнее», — пояснил свою позицию испанец.
It was a dramatic start to the 1000th F1 race... 💥 🇨🇳 👀#ChineseGP#Race1000pic.twitter.com/A5QWIIVUQB— Formula 1 (@F1) 14 апреля 2019 г.
Ранее сообщалось, что Квят обсудил с судьями аварию на первом круге Гран-при Китая.