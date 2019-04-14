Квят обсудил с судьями аварию на первом круге Гран-при Китая
- Reuters
«Я думаю, мы поняли друг друга, но все ещё не пришли к согласию по поводу пары моментов. Это была долгая встреча, и мне кажется, они в каком-то смысле уже осознают, что поступили сегодня чересчур жёстко. Я мог это почувствовать в ходе нашего обсуждения», — приводит слова Квята Motorsport.
Он отметил, что не станет рассказывать подробности встречи с судьями, поскольку она прошла за закрытыми дверями и стоит это уважать.
«Просто я думаю, что инцидент был совершенно обычным для первого круга. Это был сэндвич из трёх машин в одном повороте, на его выходе. Цепная реакция. Я получил удар сзади. И с моей точки зрения всё выглядело именно так: меня ударили сзади. Это всё, что я думаю по этому поводу, если честно. Так что для меня всё достаточно очевидно», — добавил россиянин.
It was a dramatic start to the 1000th F1 race... 💥 🇨🇳 👀#ChineseGP#Race1000pic.twitter.com/A5QWIIVUQB— Formula 1 (@F1) 14 апреля 2019 г.
Ранее сообщалось, что гонщик McLaren не уверен в вине Квята в аварии на первом круге Гран-при Китая.