Квят обсудил с судьями аварию на первом круге Гран-при Китая

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Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё столкновение с гонщиками McLaren Ландо Норрисом и Карлосом Сайнсом на первом круге гонки третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.
Квят обсудил с судьями аварию на первом круге Гран-при Китая
  • Reuters

«Я думаю, мы поняли друг друга, но все ещё не пришли к согласию по поводу пары моментов. Это была долгая встреча, и мне кажется, они в каком-то смысле уже осознают, что поступили сегодня чересчур жёстко. Я мог это почувствовать в ходе нашего обсуждения», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что не станет рассказывать подробности встречи с судьями, поскольку она прошла за закрытыми дверями и стоит это уважать.

«Просто я думаю, что инцидент был совершенно обычным для первого круга. Это был сэндвич из трёх машин в одном повороте, на его выходе. Цепная реакция. Я получил удар сзади. И с моей точки зрения всё выглядело именно так: меня ударили сзади. Это всё, что я думаю по этому поводу, если честно. Так что для меня всё достаточно очевидно», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что гонщик McLaren не уверен в вине Квята в аварии на первом круге Гран-при Китая.

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