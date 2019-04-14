Гонщик McLaren не уверен, что Квят виноват в аварии на первом круге Гран-при Китая

Короткая ссылка
Британский пилот McLaren Ландо Норрис прокомментировал инцидент с участием его напарника Карлоса Сайнса и российского гонщика Toro Rosso на первом круге гонки третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.
Гонщик McLaren не уверен, что Квят виноват в аварии на первом круге Гран-при Китая
  • Reuters

«Я не видел, что Квята наказали. Не могу сказать точно, чья это была вина. Но раз судьи так решили… Он выбил обе наши машины из борьбы за очки, которая была возможна», — приводит слова Норриса Motorsport.

Он отметил, что видел повтор столкновения только с бортовой камеры россиянина.

«Он немного выжал Карлоса. Он должен был знать, что я с внешней стороны от Карлоса и немного впереди. Я почти избежал проблем, но контакт Квята с Карлосом превратился и в контакт со мной. Моей вины там не было. Не знаю, кого винить. Надо просто двигаться дальше», — добавил британец.

По итогам гонки Квят, получивший штраф в виде проезда по пит-лейн, не сумел добрать до финиша, как и Норрис, остановившийся за два круга до клетчатого флага. Сайнс завершил заезд на 14-м месте.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить