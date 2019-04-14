Гонщик McLaren не уверен, что Квят виноват в аварии на первом круге Гран-при Китая

Британский пилот McLaren Ландо Норрис прокомментировал инцидент с участием его напарника Карлоса Сайнса и российского гонщика Toro Rosso на первом круге гонки третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.

«Я не видел, что Квята наказали. Не могу сказать точно, чья это была вина. Но раз судьи так решили… Он выбил обе наши машины из борьбы за очки, которая была возможна», — приводит слова Норриса Motorsport.

Он отметил, что видел повтор столкновения только с бортовой камеры россиянина.

«Он немного выжал Карлоса. Он должен был знать, что я с внешней стороны от Карлоса и немного впереди. Я почти избежал проблем, но контакт Квята с Карлосом превратился и в контакт со мной. Моей вины там не было. Не знаю, кого винить. Надо просто двигаться дальше», — добавил британец.

По итогам гонки Квят, получивший штраф в виде проезда по пит-лейн, не сумел добрать до финиша, как и Норрис, остановившийся за два круга до клетчатого флага. Сайнс завершил заезд на 14-м месте.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1».