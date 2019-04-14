Уайт подтвердил, что Порье станет следующим соперником Нурмагомедова

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Дастин Порье станет соперником действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Уайт подтвердил, что Порье станет следующим соперником Нурмагомедова
  • © Jeff Brown/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Порье будет драться с Хабибом в следующем бою. Вероятно, в сентябре», — заявил Уайт на пресс-конференции после победы Порье над Максом Холлоуэем.

30-летний россиянин завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. После этого он провёл только одну защиту титула, взяв верх над ирландцем Конором Макгрегором. 

Порье стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов ответил на вызов Порье.

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