«Голден Стэйт» победил «Клипперс» в матче плей-офф НБА, Карри набрал 38 очков
- Reuters
Встреча, прошедшая в Окленде, завершилась со счётом 121:104 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 38 очков. В активе Кевина Дюранта 23 очка.
В составе «Клипперс» 26 очков набрал Монтрезл Харрелл. Ещё 26 очков команде принёс Лу Уильямс.
Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Голден Стэйт». Вторая игра пройдёт 16 апреля в Окленде.
Ранее сообщалось, что «Бруклин» открыл счёт в серии первого раунда НБА с «Филадельфией».