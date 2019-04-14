«Голден Стэйт» победил «Клипперс» в матче плей-офф НБА, Карри набрал 38 очков

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«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голден Стэйт» победил «Клипперс» в матче плей-офф НБА, Карри набрал 38 очков
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Окленде, завершилась со счётом 121:104 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 38 очков. В активе Кевина Дюранта 23 очка.

В составе «Клипперс» 26 очков набрал Монтрезл Харрелл. Ещё 26 очков команде принёс Лу Уильямс.

Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Голден Стэйт». Вторая игра пройдёт 16 апреля в Окленде.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» открыл счёт в серии первого раунда НБА с «Филадельфией».

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