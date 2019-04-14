Гаттузо прокомментировал потасовку после матча «Милана» и «Лацио»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал эпизод по окончанию матча 32-го тура Серии А между своей командой и римским «Лацио».

«Я видел с бровки, что между обеими командами существовало некоторое напряжение. Важно то, что оно не обострилось. Когда я был футболистом, то был мастером таких ситуаций, но теперь я постарел», — цитирует слова Гаттузо Calciomercato.

Также наставник «Милана» добавил, что доволен исходом матча, а его игроки проделали отличную работу.

Ранее сообщалось, что футболисты «Милана» и «Лацио» устроили потасовку после матча 32-го тура Серии А.