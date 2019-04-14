Гаттузо прокомментировал потасовку после матча «Милана» и «Лацио»

Короткая ссылка
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал эпизод по окончанию матча 32-го тура Серии А между своей командой и римским «Лацио».

«Я видел с бровки, что между обеими командами существовало некоторое напряжение. Важно то, что оно не обострилось. Когда я был футболистом, то был мастером таких ситуаций, но теперь я постарел», — цитирует слова Гаттузо Calciomercato.

Также наставник «Милана» добавил, что доволен исходом матча, а его игроки проделали отличную работу.

Ранее сообщалось, что футболисты «Милана» и «Лацио» устроили потасовку после матча 32-го тура Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить