Макгрегор пригласил украинского боксёра Ломаченко попробовать свои силы в ММА

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор обратился к украинскому чемпиону мира по боксу, который владеет поясами по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO), с предложением попробовать свои силы в ММА.

«Лома, теперь ММА на очереди. У нас в UFC в твоём весе есть победитель Олимпиады. Этот бой будет для твоего дебюта. Это будет похоже на мой дебют в боксе, когда я сразился с чемпионом мира и участником Олимпиады», — написал Макгрегор в Twitter.

Олимпийским чемпионом является обладатель пояса UFC в наилегчайшем весе Хенри Сехудо, который выиграл золотую медаль на Играх-2008. Там же побеждал и Василий Ломаченко.

Ранее Макгрегор заявил, что не считает Нурмагомедова лучшим борцом в UFC.