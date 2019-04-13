Лебедев об инциденте с Гулиевым: случай с Кокориным и Мамаевым должен был стать всем уроком, но этого не происходит

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев высказал мнение об инциденте между полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым и американским пешеходом.

«Не буду брать на себя ответственность комментировать действия руководства клуба. Я лишь хочу сказать, что случай с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым должен был послужить уроком всем остальным, но, как оказывается, этого не происходит. Я был удивлён, что люди не следят за новостями и живут в собственном мире. Парни уже полгода сидят за такую же драку, какую устроил Гулиев. Вызывает удивление, что футболисты продолжают совершать такие поступки», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

Он отметил, что клуб наказал Гулиева так, как посчитал необходимым.

«У футболиста элементарный недостаток воспитания. Дело заключается не в эмоциональности, а в том, что нет воспитания с детства. Клуб уже не сможет восполнить этот пробел, так как человек вырос. Штраф и отстранение вряд ли пойдут на пользу. Как только вернётся в строй, совершит ещё что-нибудь. Все бессильны в этой ситуации», — добавил функционер.

10 апреля Гулиев стал участником дорожного конфликта в Москве. Футболист задел человека на пешеходном переходе, после чего началась драка. В результате потасовки пешеход получил перелом носа. Сообщалось, что пострадавший — американский гражданин — отказался от претензий к спортсмену и впоследствии стороны уладили конфликт мирным путём.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отстранил Гулиева от тренировок с основой за инцидент с американцем.