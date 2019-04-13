Борцы Кабалоев и Марянян завоевали золото на ЧЕ в Румынии

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Россияне Виталий Кабалоев и Степан Марянян заняли первые места на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте.
Борцы Кабалоев и Марянян завоевали золото на ЧЕ в Румынии
  • ©Artur Widak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В финале в весовой категории до 55 кг Кабалоев победил румына Флорина Титу. Бронзовыми призёрами стали азербайджанец Эльдениз Азизли и немец Фабиан Берхард Шмитт.

В решающей схватке в в весовой категории до 63 кг Марянян одержал досрочную победу над норвежцем Стигом Андре Берге. Бронзу завоевали Талех Маммадов из Азербайджана и грузин Леван Кавджарадзе.

Ранее сообщалось, что Татьяна Колесникова-Морозова стала третьей на ЧЕ по борьбе в Румынии.

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