Борцы Кабалоев и Марянян завоевали золото на ЧЕ в Румынии

Россияне Виталий Кабалоев и Степан Марянян заняли первые места на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте.

В финале в весовой категории до 55 кг Кабалоев победил румына Флорина Титу. Бронзовыми призёрами стали азербайджанец Эльдениз Азизли и немец Фабиан Берхард Шмитт.

В решающей схватке в в весовой категории до 63 кг Марянян одержал досрочную победу над норвежцем Стигом Андре Берге. Бронзу завоевали Талех Маммадов из Азербайджана и грузин Леван Кавджарадзе.

Ранее сообщалось, что Татьяна Колесникова-Морозова стала третьей на ЧЕ по борьбе в Румынии.