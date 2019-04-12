Россиянка Колесникова-Морозова стала третьей на ЧЕ по борьбе в Румынии

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Российская спортсменка Татьяна Колесникова-Морозова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе, который проходит в румынском Бухаресте, в весовой категории до 72 кг.
Россиянка Колесникова-Морозова стала третьей на ЧЕ по борьбе в Румынии
  • © Kadir Caliskan, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

В схватке за бронзу Колесникова-Морозова оказалась сильнее хозяйки соревнований Александры Ангхел.

Чемпионкой Европы в данной весовой категории стала украинская спортсменка Алина Бережная-Махиня, в финале одолевшая представительницу Германии Анну Шелл.

Ранее сообщалось, что россиянка Стальвира Оршуш стала чемпионкой Европы по борьбе в весовой категории до 53 кг.

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