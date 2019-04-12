Россиянка Колесникова-Морозова стала третьей на ЧЕ по борьбе в Румынии
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В схватке за бронзу Колесникова-Морозова оказалась сильнее хозяйки соревнований Александры Ангхел.
Чемпионкой Европы в данной весовой категории стала украинская спортсменка Алина Бережная-Махиня, в финале одолевшая представительницу Германии Анну Шелл.
Ранее сообщалось, что россиянка Стальвира Оршуш стала чемпионкой Европы по борьбе в весовой категории до 53 кг.