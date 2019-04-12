Россиянка Оршуш завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе
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В финале континентального первенства Оршуш одержала победу над представительницей Украины Лилией Горишней.
Бронзовыми призёрами чемпионата Европы в данной весовой категории стали белорусская спортсменка Ванесса Колодинская и голландка Джессика Блажка.
Чемпионкой Европы по борьбе Оршуш стала второй раз в профессиональной карьере. Годом ранее она выиграла континентальный турнир, проходивший в российском Каспийске.
Ранее сообщалось, что россиянка Светлана Липатова стала серебряным призёром чемпионата Европы по борьбе в Бухаресте.