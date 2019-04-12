Россиянка Оршуш завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе

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Российская спортсменка Стальвира Оршуш стала победительницей чемпионата Европы по борьбе, который проходит в румынском Бухаресте, в весовой категории до 53 кг.
Россиянка Оршуш завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе
  • © Avdo Bilkanovic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В финале континентального первенства Оршуш одержала победу над представительницей Украины Лилией Горишней.

Бронзовыми призёрами чемпионата Европы в данной весовой категории стали белорусская спортсменка Ванесса Колодинская и голландка Джессика Блажка.

Чемпионкой Европы по борьбе Оршуш стала второй раз в профессиональной карьере. Годом ранее она выиграла континентальный турнир, проходивший в российском Каспийске.

Ранее сообщалось, что россиянка Светлана Липатова стала серебряным призёром чемпионата Европы по борьбе в Бухаресте.

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