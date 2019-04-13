В РУСАДА подтвердили информацию о возможных хищениях прошлым руководством

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил появившуюся в СМИ информацию о возможных хищениях в организации, совершённых прошлым руководством.
В РУСАДА подтвердили информацию о возможных хищениях прошлым руководством
  • РИА Новости

«К этому расследованию мы привлекли независимую организацию. В результате были выявлены факты, которые были представлены наблюдательному совету РУСАДА. После материалы были переданы в органы прокуратуры и МВД, на их основании была проведена проверка и возбуждено уголовное дело», — приводит слова Гануса ТАСС.

По информации СМИ, РУСАДА закупало оборудование по завышенным на 40—50% ценам. Финансовые нарушения в деятельности предыдущего руководства оцениваются в сумму более 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что РУСАДА протестировало на допинг почти 500 российских легкоатлетов с начала 2019 года.

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