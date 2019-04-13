В РУСАДА подтвердили информацию о возможных хищениях прошлым руководством
- РИА Новости
«К этому расследованию мы привлекли независимую организацию. В результате были выявлены факты, которые были представлены наблюдательному совету РУСАДА. После материалы были переданы в органы прокуратуры и МВД, на их основании была проведена проверка и возбуждено уголовное дело», — приводит слова Гануса ТАСС.
По информации СМИ, РУСАДА закупало оборудование по завышенным на 40—50% ценам. Финансовые нарушения в деятельности предыдущего руководства оцениваются в сумму более 1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что РУСАДА протестировало на допинг почти 500 российских легкоатлетов с начала 2019 года.