РУСАДА протестировало на допинг почти 500 российских легкоатлетов с начала 2019 года

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За первые три месяца 2019 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) протестировало 481 отечественного легкоатлета на предмет употребления запрещённых препаратов.
РУСАДА протестировало на допинг почти 500 российских легкоатлетов с начала 2019 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в I квартале 2019 года легкоатлеты проходили тестирование на допинг значительно чаще представителей других видов спорта.

Кроме того, в январе, феврале и марте 2019 года специалисты РУСАДА протестировали на допинг 139 тяжелоатлетов, 97 лыжников и 73 биатлониста.

Среди отдельных спортсменов наибольшее количество допинг-тестов за указанный период (восемь) сдал Сергей Дубровский, специализирующийся на беге на 800 метров. По шесть раз были протестированы ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев.

Ранее сообщалось, что российский баскетболист Роман Баландин был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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