Квят о квалификации Гран-при Китая: мы выжали почти всё из машины

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.

«Я думаю, это была очень хорошая сессия, я остался очень доволен. Мы выжали почти всё из машины, я доволен своим кругом, своим пилотажем. Машина была хороша. Я думаю, нам надо ещё поработать над парой вещей, чтобы постоянно претендовать на попадание в финал, но в целом машина становится лучше», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что это на данный момент лучшая квалификация для Toro Rosso в нынешнем сезоне.

«Мы нашли правильное направление. Надеюсь, следуя по нему, мы получим больше скорости на следующих трассах», — добавил россиянин.

Квят завершил выступления в квалификации во втором, показав 11-е время.

Ранее сообщалось, что Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая.