Квят о квалификации Гран-при Китая: мы выжали почти всё из машины
- Reuters
«Я думаю, это была очень хорошая сессия, я остался очень доволен. Мы выжали почти всё из машины, я доволен своим кругом, своим пилотажем. Машина была хороша. Я думаю, нам надо ещё поработать над парой вещей, чтобы постоянно претендовать на попадание в финал, но в целом машина становится лучше», — приводит слова Квята Motorsport.
Он отметил, что это на данный момент лучшая квалификация для Toro Rosso в нынешнем сезоне.
«Мы нашли правильное направление. Надеюсь, следуя по нему, мы получим больше скорости на следующих трассах», — добавил россиянин.
Квят завершил выступления в квалификации во втором, показав 11-е время.
Ранее сообщалось, что Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая.