Фигуристка Медведева рассказала, как проходит её обычный день

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева на встрече с болельщиками в Москве описала свой обычный день.
Фигуристка Медведева рассказала, как проходит её обычный день
  • ©Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«У меня на первом этаже находится тренажёрный зал, поэтому тренировка начинается в 11:45. Мне было сказано, что я могу приходить на раннюю тренировку, но я поняла, что лучше остаться после всех тренировок, чем приходить раньше», — сказала спортсменка.

Она также призналась, что плохо соображает, если не удаётся выспаться. Поэтому спать ложится в 23:00.

«Стараюсь просыпаться в 9:00 по будильнику, делаю себе завтрак, так как не могу жить на голодный желудок, потом спускаюсь в тренажёрный зал, провожу там час. Потом две тренировки на льду, после ещё одно-два дополнительных занятия. Затем отдыхаю, ужинаю, тренажёрный зал, час бега — и спать», — добавила Медведева.

Ранее сборная России по фигурному катанию заняла третье место на командном ЧМ.

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