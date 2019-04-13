Купер заявил, что его не беспокоят девять пропущенных шайб Василевского в двух матчах

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о девяти пропущенных шайбах российского голкипера команды Андрея Василевского в двух стартовых матчах серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс».

«Василевский впервые проиграл два старта подряд, пропустив девять шайб? Меня это совсем не беспокоит», — приводит слова специалиста The Athletic.

Он также добавил, что со своим шестилетним стажем работы в лиге он может отметить, что с каждым годом матчи в НХЛ становятся сложнее. Купер также рассказал, хотел ли бы попробовать возглавить другую команду.

«Не хотел бы оказаться за любой другой скамейкой запасных, кроме нашей», — подчеркнул Купер.

Первый матч серии с «Коламбусом» «Тампа» уступила со счётом 3:4, а во втором разгромно проиграла — 1:5. В обеих играх на воротах стоял Василевский, который отразил 83% бросков.

Ранее эксперт Крейг Баттон пошутил, что Никита Кучеров не будет серьёзной потерей для «Тампы», так как не набирает очков в плей-офф.