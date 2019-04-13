Эксперт: Кучеров не будет серьёзной потерей для «Тампы», ведь он не набирает очков

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Хоккейный эксперт Крейг Баттон пошутил по поводу возможной дисквалификации российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова за грубое нарушение против защитника «Коламбус Блю Джекетс» Маркуса Нутиваары во время второго матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Эксперт: Кучеров не будет серьёзной потерей для «Тампы», ведь он не набирает очков
  • ©Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Хорошая новость, наверное, заключается в том, что Кучеров в нынешнем плей-офф не набирает очков и не забивает, так что это не будет большой потерей для «Тампы». Шучу», — приводит слова Баттона TSN.

Эксперт отметил, что изначально  не считал, что Кучерова стоит отстранять за приём на сопернике, но, посмотрев эпизод несколько раз на повторе, сделал вывод о целесообразности дисквалификации форварда на одну игру.

«Было сыграно плечо в плечо, был толчок на борт, но не было никакой необходимости так играть в этом эпизоде. Нутиваара не имел возможности защитить себя», — сказал Баттон.

На 56-й минуте матча россиянин толкнул на борт Нутиваару, который в это время был на коленях.

Этот инцидент спровоцировал потасовку на льду, так как на Кучерова набросился форвард «Джекетс» Джош Андерсон. Однако за россиянина заступился его одноклубник Виктор Хедман. После эпизода Кучеров был удалён до конца матча.

Встреча завершилась победой «Коламбуса» — 5:1.

Ранее НХЛ назначила слушание по инциденту Кучерова с защитником «Коламбуса».

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