НХЛ назначила слушание по инциденту Кучерова с защитником «Коламбуса»
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Об этом сообщает официальный сайт лиги.
На 56-й минуте матча россиянин толкнул на борт Нутиваару, который в это время был на коленях.
Этот инцидент спровоцировал потасовку на льду, так как на Кучерова набросился форвард «Джекетс» Джош Андерсон. Тем не менее за россиянина заступился его одноклубник Виктор Хедман. После эпизода Кучеров был удалён до конца матча.
Встреча завершилась победой «Коламбуса» — 5:1.
Ранее канадский журналист отреагировал на грубую игру Кучерова в конце матча с «Коламбусом».