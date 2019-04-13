Бобровский впервые с 2014 года пропустил менее трёх шайб в плей-офф НХЛ
- ©Brett Holmes/Icon Sportswire
- globallookpress.com
До встречи с «Тампой» россиянин последний раз пропускал меньше трёх шайб в плей-офф в апреле 2014 года. Также победа над «Лайтнинг» стала первой для Бобровского в Кубке Стэнли, когда он позволил соперникам отметиться менее чем тремя голами.
«Коламбус» обыграл «Тампу» со счётом 5:1. Российский вратарь отразил 23 броска из 24.
Ранее НХЛ назначила слушание по инциденту Никиты Кучерова с защитником «Коламбуса» Маркусом Нутиваарой.