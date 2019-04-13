Боттас победил в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Китае, Квят — 10-й

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Финский пилот команды Mercedes «Формулы-1» Валттери Боттас показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Китая, который проходит в Шанхае.
Боттас победил в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Китае, Квят — 10-й
  • Reuters
  • © Thomas Peter

Боттас проехал свой лучший круг за 1 минуту 32,830 секунды.

Вторым стал представитель Ferrari немец Себастьян Феттель с отставанием 0,392 секунды. Замкнул тройку лучших его партнёр по команде Шарль Леклер из Монако (+0,418).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят в протоколе расположился на десятом месте (+1,953). При этом он не смог завершить вторую попытку из-за аварии своего партнёра Александра Албона.

Ранее Боттас показал лучшее время во второй практике Гран-при «Формулы-1» в Китае.

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