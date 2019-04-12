Боттас показал лучшее время во второй практике Гран-при «Формулы-1» в Китае, Квят — 13-й

Короткая ссылка
Финский пилот команды Mercedes «Формулы-1» Валттери Боттас стал лучшим во второй свободной практике Гран-при Китая, который проходит в Шанхае.
Боттас показал лучшее время во второй практике Гран-при «Формулы-1» в Китае, Квят — 13-й
  • Reuters

Боттас проехал свой лучший круг за 1 минуту 33,330 секунды.

Второе время показал немец Себастьян Феттель из Ferrari с отставанием 0,027 секунды. Замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,221).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал 13-м (+1,364), его партнёр по команде Александр Албон — 12-й (+1,304).

Ранее Квят стал восьмым на первой практике Гран-при «Формулы-1» в Китае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить