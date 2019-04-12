Боттас показал лучшее время во второй практике Гран-при «Формулы-1» в Китае, Квят — 13-й
- Reuters
Боттас проехал свой лучший круг за 1 минуту 33,330 секунды.
Второе время показал немец Себастьян Феттель из Ferrari с отставанием 0,027 секунды. Замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,221).
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал 13-м (+1,364), его партнёр по команде Александр Албон — 12-й (+1,304).
Ранее Квят стал восьмым на первой практике Гран-при «Формулы-1» в Китае.