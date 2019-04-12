Квят стал восьмым на первой практике Гран-при «Формулы-1» в Китае

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал восьмое время по результатам первой сессии тренировочных заездов на Гран-при «Формулы-1» в Китае, лучшим стал пилот Ferrari Себастьян Феттель.

В рамках первой тренировочной сессии Гран-при Китая немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель установил лучшее время, проехав трассу за 1:33,911. Второй результат у Льюиса Хэмилтона из Mercedes (отставание — 0,207 секунды). Третьим стал партнёр Феттеля по Ferrari Шарль Леклер (+0,256).

Даниил Квят из Toro Rosso показал восьмое время, отставание от лидера составило 1,536 секунды.

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