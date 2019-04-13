Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Франции в матче Еврочелленджа
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- РИА Новости
Голевым дублем в составе отечественной команды отметился нападающий Игорь Руденков, на клубном уровне выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за хабаровский «Амур». Ещё по шайбе себе в актив записали форварды ярославского «Локомотива» Павел Красковский и Егор Коршков.
Следующий матч в рамках Еврочелленджа сборная России по хоккею проведёт в субботу, 13 апреля, когда вновь встретится с французами.
Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по хоккею разгромила Чехию на Турнире четырёх наций.