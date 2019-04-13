Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Франции в матче Еврочелленджа

В матче хоккейного Еврочелленджа, который проходит во французском Руане, олимпийская сборная России одержала победу над хозяевами соревнований со счётом 4:1.

Голевым дублем в составе отечественной команды отметился нападающий Игорь Руденков, на клубном уровне выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за хабаровский «Амур». Ещё по шайбе себе в актив записали форварды ярославского «Локомотива» Павел Красковский и Егор Коршков.

Следующий матч в рамках Еврочелленджа сборная России по хоккею проведёт в субботу, 13 апреля, когда вновь встретится с французами.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по хоккею разгромила Чехию на Турнире четырёх наций.