Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Франции в матче Еврочелленджа

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В матче хоккейного Еврочелленджа, который проходит во французском Руане, олимпийская сборная России одержала победу над хозяевами соревнований со счётом 4:1.
Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Франции в матче Еврочелленджа
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Голевым дублем в составе отечественной команды отметился нападающий Игорь Руденков, на клубном уровне выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за хабаровский «Амур». Ещё по шайбе себе в актив записали форварды ярославского «Локомотива» Павел Красковский и Егор Коршков.

Следующий матч в рамках Еврочелленджа сборная России по хоккею проведёт в субботу, 13 апреля, когда вновь встретится с французами.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по хоккею разгромила Чехию на Турнире четырёх наций.

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