Молодёжная сборная России по хоккею разгромила Чехию на Турнире четырёх наций
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Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал нападающий системы челябинского «Трактора» Егор Степанов, отметившийся двумя заброшенными шайбами и результативной передачей.
Следующими соперниками российских хоккеистов на Турнире четырёх наций станут финны, с которыми подопечные Валерия Брагина сыграют в субботу, 13 апреля.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Финляндии.