Молодёжная сборная России по хоккею разгромила Чехию на Турнире четырёх наций

Во втором матче Турнира четырёх наций, который проходит в Словакии, молодёжная сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 20 лет, разгромила команду Чехии со счётом 6:0.

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Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал нападающий системы челябинского «Трактора» Егор Степанов, отметившийся двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Следующими соперниками российских хоккеистов на Турнире четырёх наций станут финны, с которыми подопечные Валерия Брагина сыграют в субботу, 13 апреля. Ранее сообщалось, что женская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Финляндии.