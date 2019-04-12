Российские клубы УГМК и «Динамо» вышли в финал женской баскетбольной Евролиги

Екатеринбургский УГМК и курское «Динамо» пробились в финал женской баскетбольной Евролиги в сезоне-2018/19, решающие матчи которой проходят в венгерском Шопроне.

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В полуфинале турнира баскетболистки УГМК разгромили хозяек «Финала четырёх» из «Шопрона» со счётом 81:59, тогда как «Динамо» оказалось сильнее чешской «Праги» — 84:67. Финальный поединок женской баскетбольной Евролиги состоится в ближайшее воскресенье, 14 апреля. Ранее сообщалось, что клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» уволил главного тренера после самого успешного сезона за 13 лет.