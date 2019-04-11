Клуб НБА «Сакраменто» уволил главного тренера после самого успешного сезона за 13 лет
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Об этом сообщает ESPN со ссылкой на официальное заявление клуба.
Йоргер возглавлял «Сакраменто» с 2016 года. Под его руководством команда ни разу не сумела выйти в плей-офф. При этом сезон-2018/19 стал самым результативным для «Кингз» за последние 13 лет — 39 побед при 43 поражениях, что позволило занять девятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.
Ранее определились все пары первого раунда плей-офф НБА.