Клуб НБА «Сакраменто» уволил главного тренера после самого успешного сезона за 13 лет

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» отправил в отставку главного тренера команды Дэвида Йоргера.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на официальное заявление клуба.

Йоргер возглавлял «Сакраменто» с 2016 года. Под его руководством команда ни разу не сумела выйти в плей-офф. При этом сезон-2018/19 стал самым результативным для «Кингз» за последние 13 лет — 39 побед при 43 поражениях, что позволило занять девятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Ранее определились все пары первого раунда плей-офф НБА.