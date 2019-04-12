Женская сборная России стала пятой в командном зачёте чемпионата Европы по борьбе

Короткая ссылка
Женская сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте чемпионата Европы по борьбе, который проходит в румынском Бухаресте.
Женская сборная России стала пятой в командном зачёте чемпионата Европы по борьбе
  • Стальвира Оршуш / © Avdo Bilkanovic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

На турнире отечественные спортсменки завоевали в общей сложности четыре медали. Единственное золото в копилку команды принесла Стальвира Оршуш (весовая категория до 53 кг), серебряным призёром ЧЕ стала Светлана Липатова (до 59 кг), а Мария Кузнецова (до 65 кг) и Татьяна Колесникова-Морозова (до 72 кг) завоевали бронзовые награды.

Командный зачёт чемпионата Европы по борьбе выиграла сборная Украины. Второй стала сборная Болгарии, а третий результат показали турецкие спортсменки.

Ранее сообщалось, что россиянка Колесникова-Морозова стала третьей на ЧЕ по борьбе в Румынии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить