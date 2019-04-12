Женская сборная России стала пятой в командном зачёте чемпионата Европы по борьбе

Женская сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте чемпионата Европы по борьбе, который проходит в румынском Бухаресте.

На турнире отечественные спортсменки завоевали в общей сложности четыре медали. Единственное золото в копилку команды принесла Стальвира Оршуш (весовая категория до 53 кг), серебряным призёром ЧЕ стала Светлана Липатова (до 59 кг), а Мария Кузнецова (до 65 кг) и Татьяна Колесникова-Морозова (до 72 кг) завоевали бронзовые награды.

Командный зачёт чемпионата Европы по борьбе выиграла сборная Украины. Второй стала сборная Болгарии, а третий результат показали турецкие спортсменки.

Ранее сообщалось, что россиянка Колесникова-Морозова стала третьей на ЧЕ по борьбе в Румынии.