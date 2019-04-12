В Санкт-Петербурге не получали заявок на проведение митинга в поддержку Кокорина и Мамаева
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета, заявок на проведение мероприятия на данный момент не поступало.
Организатор акции в поддержку Кокорина и Мамаева активист Игорь Шумилин сообщал, что митинг в Санкт-Петербурге планируется провести 21 апреля, а мероприятие уже якобы согласовано с городскими властями.
Ранее сообщалось, что запланированный на 13 апреля митинг в поддержку Кокорина и Мамаева в московском парке «Сокольники» не состоится.