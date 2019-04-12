В Санкт-Петербурге не получали заявок на проведение митинга в поддержку Кокорина и Мамаева

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга не подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в городе может состояться митинг в поддержку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, находящихся под арестом по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета, заявок на проведение мероприятия на данный момент не поступало.

Организатор акции в поддержку Кокорина и Мамаева активист Игорь Шумилин сообщал, что митинг в Санкт-Петербурге планируется провести 21 апреля, а мероприятие уже якобы согласовано с городскими властями.

Ранее сообщалось, что запланированный на 13 апреля митинг в поддержку Кокорина и Мамаева в московском парке «Сокольники» не состоится.