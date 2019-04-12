СМИ: Запланированный на 13 апреля митинг в поддержку Кокорина и Мамаева не состоится

Митинг в поддержку находящихся под арестом по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, который должен был пройти 13 апреля в московском парке «Сокольники», не состоится.

Об этом сообщает сайт телеканала «360».

По словам заместителя директора парка по координации деятельности с местными органами исполнительной власти Александра Лебедева, проведение митинга в «Сокольниках» невозможно в рамках норм действующего законодательства из-за слишком категоричной формулировки «За освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева».

«Дело в суде, и до тех пор, пока суд не вынесет решение, мы не имеем права в соответствии с законодательством. У нас вот такое отношение», — добавил он.

Ранее один из свидетелей по делу Кокорина и Мамаева рассказал, что не видел, как Александр наносил удар стулом во время конфликта с чиновником Денисом Паком.