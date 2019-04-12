Свидетель по делу Кокорина и Мамаева заявил, что не боится давать показания в суде

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Андрей Колесников, выступающий свидетелем по делу об обвинении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в хулиганстве и нанесении побоев, заявил, что не боится давать показания в суде.
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева заявил, что не боится давать показания в суде
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает сайт Sport24.ru.

Отвечая на вопрос Кокорина, Колесников сказал, что нервничает, выступая в суде, но опасений по данному поводу не испытывает.

Также свидетель отметил, что его показания в суде могут не совпадать с теми, что он давал следователям по делу.

«Они могут отличаться, ведь прошло полгода», — добавил Колесников.

Ранее сообщалось, что запланированный на 13 апреля митинг в поддержку Кокорина и Мамаева не состоится.

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