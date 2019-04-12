Свидетель по делу Кокорина и Мамаева заявил, что не боится давать показания в суде
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Об этом сообщает сайт Sport24.ru.
Отвечая на вопрос Кокорина, Колесников сказал, что нервничает, выступая в суде, но опасений по данному поводу не испытывает.
Также свидетель отметил, что его показания в суде могут не совпадать с теми, что он давал следователям по делу.
«Они могут отличаться, ведь прошло полгода», — добавил Колесников.
Ранее сообщалось, что запланированный на 13 апреля митинг в поддержку Кокорина и Мамаева не состоится.