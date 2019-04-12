Футболист ЦСКА Влашич заявил, что пока не готов говорить о своём будущем

Короткая ссылка
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат английскому «Эвертону», признался, что пока не задумывался о том, где продолжит карьеру в следующем сезоне.
Футболист ЦСКА Влашич заявил, что пока не готов говорить о своём будущем
  • РИА Новости

«Для футболиста самое главное — концентрироваться на тренировках и предстоящих матчах. Редко читаю прессу. Есть люди, которые отвечают за трансферы. Пусть они и занимаются этим вопросом. Я же решил сосредоточиться на заключительной части чемпионата России», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что никто из представителей «Эвертона» не звонил ему. По его мнению, финальное слово в любом случае останется за ним после окончания срока аренды в ЦСКА.

«Тем не менее пока о будущем говорить не готов», — сказал Влашич.

В нынешнем сезоне Влашич сыграл 19 матчей в Российской премьер-лиге и забил пять мячей.

Ранее Роман Бабаев рассказал о будущем футболиста Влашича в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить