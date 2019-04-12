Футболист ЦСКА Влашич заявил, что пока не готов говорить о своём будущем

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат английскому «Эвертону», признался, что пока не задумывался о том, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

«Для футболиста самое главное — концентрироваться на тренировках и предстоящих матчах. Редко читаю прессу. Есть люди, которые отвечают за трансферы. Пусть они и занимаются этим вопросом. Я же решил сосредоточиться на заключительной части чемпионата России», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что никто из представителей «Эвертона» не звонил ему. По его мнению, финальное слово в любом случае останется за ним после окончания срока аренды в ЦСКА.

«Тем не менее пока о будущем говорить не готов», — сказал Влашич.

В нынешнем сезоне Влашич сыграл 19 матчей в Российской премьер-лиге и забил пять мячей.

Ранее Роман Бабаев рассказал о будущем футболиста Влашича в ЦСКА.