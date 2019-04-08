Бабаев рассказал о будущем футболиста Влашича в ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что арендованный у английского «Эвертона» полузащитник Никола Влашич может остаться в команде.

«Мы в активной стадии переговоров с английским клубом. Я очень надеюсь, что они для нас завершатся успешно. Хотя, стоит признать, что ситуация непростая. Поскольку у «Эвертона» есть по этому футболисту несколько предложений от европейских команд», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

По его словам, сам Влашич и его агент хотят, чтобы футболист остался игроком красно-синих. Тем не менее ситуация с выкупом игрока стала сложнее, так как многие клубы готовы предложить англичанам крупную сумму денег за хавбека.

«Работа ведётся. Думаю, в ближайшее время наступит ясность. Рассматриваются все варианты. Есть ли шансы, что он останется в ЦСКА? Да, есть», — добавил Бабаев.

В нынешнем сезоне Влашич сыграл 19 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил пять мячей.

Ранее агент заявил, что ЦСКА и «Эвертон» ведут переговоры о будущем Влашича.