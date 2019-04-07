Агент заявил, что ЦСКА и «Эвертон» ведут переговоры о будущем Влашича

Агент хорватского полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич рассказал, что армейцы ведут переговоры с ливерпульским «Эвертоном» о будущем хавбека.

«На данный момент в вопросе будущего Влашича возможно всё. Для начала ЦСКА должен прийти к согласию с «Эвертоном», чего на данный момент не произошло, хотя переговоры идут. Сам Никола очень хочет остаться. Ему нравятся клуб и тренер», — приводит слова Мартича «Чемпионат».

21-летний Влашич перешёл в ЦСКА из ливерпульского «Эвертона» летом 2018 года на правах аренды и уже провёл за армейцев 25 матчей во всех турнирах, записав в свой актив восемь мячей и пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Влашич вернётся из ЦСКА в «Эвертон» по окончании сезона.