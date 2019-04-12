Уткин раскритиковал футболиста «Спартака» Гулиева за инцидент с пешеходом

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Известный спортивный журналист Василий Уткин подверг резкой критике полузащитника московского «Спартака» Аяза Гулиева за инцидент с пешеходом.
Уткин раскритиковал футболиста «Спартака» Гулиева за инцидент с пешеходом
  • РИА Новости

«Меня удивляет какая-то запредельная глупость, которую демонстрируют влипающие в громкие скандалы футболисты», — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Журналист вспомнил о всех последних скандалах российских футболистов. По его словам, в нынешнее время любое действие спортсмена станет потенциальной новостью. По этой причине он отметил глупость поступков Гулиева и прочих игроков.

«Кем надо быть, чтобы, днями ранее рассуждая в интервью о семейных ценностях и морали, сосредоточенной в религии, едучи на красный свет, выскочить из машины за пешеходом, догнать его, ударить его, потом спохватиться, сбегать запереть машину и ещё раз догнать злосчастного ходока, чтобы отлупить уже по-серьёзному? Камеры на каждом перекрестке. Вообще — надо быть идиотом. А в частности — Аязом Гулиевым», — подчеркнул Уткин.

10 апреля Гулиев стал участником дорожного конфликта в Москве. Футболист задел человека на пешеходном переходе, после чего началась драка. В результате потасовки пешеход получил перелом носа. Сообщалось, что пострадавший отказался от претензий к спортсмену и впоследствии стороны уладили конфликт мирным путём.

Ранее Гулиев извинился за инцидент с пешеходом.

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