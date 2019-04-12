Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом

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Полузащитник московского «Спартака» извинился за агрессивное поведение по время дорожного инцидента, в результате которого футболист применил физическую силу к пешеходу.
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом

«Я повел себя агрессивно, признаю свою вину. Хочу ещё раз принести извинения пострадавшему. А также прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совершенно другие принципы. И у болельщиков «красно-белых», перед которыми мне сейчас очень стыдно», — цитирует слова футболиста пресс-служба команды.

Также спортсмен добавил, что эта история станет для него уроком на всю жизнь. 13 апреля Гулиев стал участником дорожного конфликта в Москве. Футболист задел человека на пешеходном переходе, после чего началась драка. В результате потасовки пешеход получил перелом носа. Сообщалось, что пострадавший отказался от претензий к спортсмену и впоследствии стороны уладили конфликт мирным путём.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом

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