В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом

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Московский «Спартак» примет дисциплинарные санкции по отношению к футболисту Эязу Гулиеву, который стал участником дорожного конфликта в Москве.
В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом

«Стороны уладили конфликт, пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Но, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение применить к Аязу Гулиеву строгие дисциплинарные санкции», — гласит заявление на официальном сайте красно-белых.

Также отмечается, что клуб осуждает любые проявления насилия и считает недопустимым подобное поведение своих игроков.

Аяз Гулиев стал участником дорожного инцидента в Москве. Футболист задел прохожего на пешеходном переходе, после чего начал кричать на пострадавшего. В результате конфликта завязалась драка. Пострадавшим оказался гражданин США Майкл Коу Джон Эли.

Ранее в сети появилось видео инцидента между Гулиевым и пешеходом.

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