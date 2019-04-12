В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом
«Стороны уладили конфликт, пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Но, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение применить к Аязу Гулиеву строгие дисциплинарные санкции», — гласит заявление на официальном сайте красно-белых.
Также отмечается, что клуб осуждает любые проявления насилия и считает недопустимым подобное поведение своих игроков.
Аяз Гулиев стал участником дорожного инцидента в Москве. Футболист задел прохожего на пешеходном переходе, после чего начал кричать на пострадавшего. В результате конфликта завязалась драка. Пострадавшим оказался гражданин США Майкл Коу Джон Эли.
Ранее в сети появилось видео инцидента между Гулиевым и пешеходом.